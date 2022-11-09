Токио, , 04:42 — REGNUM Береговая охрана и ВМС Японии проведут первые совместные учения по отражению нападения противника на отдалённые острова. Об этом 9 ноября сообщила газета Yomiuri.

Военно-морская база США. Окинава

Сценарием манёвров может стать отражение нападения вооружённых сил Китая на южную префектуру Окинава, а также на острова Сенкаку (Дяоюйдао), право на владение которыми оспаривается Токио и Пекином. Задачей ВМС будет отражение атаки, а береговой охраны — эвакуация жителей островов и обеспечение безопасности гражданских судов.

Отмечается, что учения могут быть проведены до окончания текущего финансового года, который в Японии завершается 31 марта 2023 года.

Как сообщало ИА REGNUM, Япония и Великобритания намерены подписать в декабре оборонительный союз, нацеленный на укрепление сотрудничество с США в Тихом океане и противодействие растущей угрозе со стороны Китая.

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