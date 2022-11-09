Чжухай, Китай, 9 ноября, 2022, 08:50 — ИА Регнум. Пока американское агентство НАСА планирует на 14 ноября еще одну попытку запуска многострадальной лунной миссии «Артемида I», Китай демонстрирует модель собственной пилотируемой ракеты-носителя нового поколения на 14-й Китайской международной выставке авиации и аэрокосмической промышленности в городе Чжухае, провинции Гуандун на юге Китая, сообщает 8 ноября газета Global Times.

Ceeseven Макет китайской ракеты серии «Чанчжэн»

Модель разрабатываемой пусковой установки выставлена на выставочной площадке компании China Aerospace Science and Technology Corp (CASC). Производитель сообщил, что пилотируемая ракета нового поколения спроектирована и разрабатывается в соответствии с общим планом китайских пилотируемых космических миссий, и она предназначена для запуска китайского пилотируемого космического корабля нового поколения или посадочного модуля на поверхность Луны с акцентом на высокую надежность и высокую безопасность. В настоящее время разработчики завершают стадию исследований с новыми достигнутыми технологическими прорывами, а ракета переходит в стадию разработки прототипа, согласно CASC.

Это будет трехступенчатая пусковая установка, которая простирается на 90 метров в высоту, имеет 5 метров в диаметре и весит около 2187 тонн при запуске. Обладая стартовой тягой в 2678 килоньютонов и двумя ускорителями диаметром 5 метров, ракета способна отправлять полезную нагрузку в 27 тонн непосредственно на орбиту переноса Луны (LTO) или полезную нагрузку в 70 тонн на околоземную орбиту.

«Это будет ключевой стратегической поддержкой в превращении страны в космическую державу. Ожидается, что ракета достигнет фазы первых летных испытаний к 2027 году», — говорится в сообщении CASC.

«Пилотируемая ракета нового поколения будет умнее, чем любая ракета, находящаяся в настоящее время на вооружении, и она разрабатывается с внедрением технологии повторного использования», — сказал главный инженер отдела общего проектирования Китайской академии технологий ракет-носителей при CASC (CALT) Лю Бин.

По словам Лю, чтобы соответствовать требованиям пилотируемой посадки на Луну, при разработке пусковой установки были достигнутые ключевые технологические прорывы в области высоконадежного контроля за состоянием здоровья и автономного управления полетом. Она также сможет корректировать планы полета на всем пути от старта до стадии отделения космического корабля с полезной нагрузкой от ракеты. Это означает, что она способна обновлять параметры целевой орбиты и сбрасывать управление полетом после обнаружения результатов неисправности после старта, пояснил Лю.

Наряду с моделью пилотируемой ракеты нового поколения, CASC также продемонстрировала модель сверхтяжелой ракеты-носителя «Чанчжэн-9». Это будет трехступенчатая мега-ракета диаметром 10 метров, которая значительно повысит возможности Китая по выходу в космос и увеличит масштабы использования космических ресурсов страной. Согласно CASC, она способна отправлять полезную нагрузку в 150 тонн на околоземную орбиту, 50 тонн на LTO и 35 тонн на ракету для переноса на Марс. Первый полет аппарата «Чанчжэн-9» можно ожидать примерно в 2030 году.

Хотя конфигурация ракеты-носителя большой грузоподъемности все еще находится на стадии технико-экономического обоснования, и в будущем в нее могут быть внесены новые изменения, Лю сказал, что «цели постоянного преодоления технологических трудностей и увеличения ее пусковой мощности остаются неизменными». В преддверии открытия авиасалона Airshow China, CASC объявила 5 ноября, что она совершила два прорыва в аэрокосмических энергетических системах Китая.

Шестая академия CASC успешно завершила первое испытание разработанного в стране вакуумного жидкостного ракетного двигателя с наибольшей тягой, максимальная тяга которого составляет 500 тонн, после почти 10 лет исследований и разработок. Тяга 500-тонного жидкостного двигателя более чем в четыре раза превышает тягу 120-тонного жидкостного кислородно-керосинового двигателя, который в настоящее время эксплуатируется в Китае. CASC также впервые успешно завершила еще одно испытание вакуумного жидкостного кислородно-метанового двигателя с максимальной тягой 80 тонн, что является наибольшим показателем в своем классе для Китая.