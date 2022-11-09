Китай показал пилотируемую ракету нового поколения для посадки на Луну
Чжухай, Китай, 9 ноября, 2022, 08:50 — ИА Регнум. Пока американское агентство НАСА планирует на 14 ноября еще одну попытку запуска многострадальной лунной миссии «Артемида I», Китай демонстрирует модель собственной пилотируемой ракеты-носителя нового поколения на 14-й Китайской международной выставке авиации и аэрокосмической промышленности в городе Чжухае, провинции Гуандун на юге Китая, сообщает 8 ноября газета Global Times.
Модель разрабатываемой пусковой установки выставлена на выставочной площадке компании China Aerospace Science and Technology Corp (CASC). Производитель сообщил, что пилотируемая ракета нового поколения спроектирована и разрабатывается в соответствии с общим планом китайских пилотируемых космических миссий, и она предназначена для запуска китайского пилотируемого космического корабля нового поколения или посадочного модуля на поверхность Луны с акцентом на высокую надежность и высокую безопасность. В настоящее время разработчики завершают стадию исследований с новыми достигнутыми технологическими прорывами, а ракета переходит в стадию разработки прототипа, согласно CASC.
Это будет трехступенчатая пусковая установка, которая простирается на 90 метров в высоту, имеет 5 метров в диаметре и весит около 2187 тонн при запуске. Обладая стартовой тягой в 2678 килоньютонов и двумя ускорителями диаметром 5 метров, ракета способна отправлять полезную нагрузку в 27 тонн непосредственно на орбиту переноса Луны (LTO) или полезную нагрузку в 70 тонн на околоземную орбиту.
По словам Лю, чтобы соответствовать требованиям пилотируемой посадки на Луну, при разработке пусковой установки были достигнутые ключевые технологические прорывы в области высоконадежного контроля за состоянием здоровья и автономного управления полетом. Она также сможет корректировать планы полета на всем пути от старта до стадии отделения космического корабля с полезной нагрузкой от ракеты. Это означает, что она способна обновлять параметры целевой орбиты и сбрасывать управление полетом после обнаружения результатов неисправности после старта, пояснил Лю.
Наряду с моделью пилотируемой ракеты нового поколения, CASC также продемонстрировала модель сверхтяжелой ракеты-носителя «Чанчжэн-9». Это будет трехступенчатая мега-ракета диаметром 10 метров, которая значительно повысит возможности Китая по выходу в космос и увеличит масштабы использования космических ресурсов страной. Согласно CASC, она способна отправлять полезную нагрузку в 150 тонн на околоземную орбиту, 50 тонн на LTO и 35 тонн на ракету для переноса на Марс. Первый полет аппарата «Чанчжэн-9» можно ожидать примерно в 2030 году.
Хотя конфигурация ракеты-носителя большой грузоподъемности все еще находится на стадии технико-экономического обоснования, и в будущем в нее могут быть внесены новые изменения, Лю сказал, что «цели постоянного преодоления технологических трудностей и увеличения ее пусковой мощности остаются неизменными». В преддверии открытия авиасалона Airshow China, CASC объявила 5 ноября, что она совершила два прорыва в аэрокосмических энергетических системах Китая.
Шестая академия CASC успешно завершила первое испытание разработанного в стране вакуумного жидкостного ракетного двигателя с наибольшей тягой, максимальная тяга которого составляет 500 тонн, после почти 10 лет исследований и разработок. Тяга 500-тонного жидкостного двигателя более чем в четыре раза превышает тягу 120-тонного жидкостного кислородно-керосинового двигателя, который в настоящее время эксплуатируется в Китае. CASC также впервые успешно завершила еще одно испытание вакуумного жидкостного кислородно-метанового двигателя с максимальной тягой 80 тонн, что является наибольшим показателем в своем классе для Китая.