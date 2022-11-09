Краснодар, 9 ноября, 2022, 03:41 — ИА Регнум. Ушёл из жизни заслуженный артист РСФСР, советский и российский танцор Валентин Захаров. Некролог был опубликован 8 ноября на сайте Кубанского казачьего хора, где артист работал почти сорок лет.

Марина Каширская ИА REGNUM Траур

«Из всех ярких творческих личностей коллектива Захаров — ярчайший! Звездный солист. Блистательный и непревзойденный», — сказано в сообщении.

Коллеги вспоминают Захарова как поистине незаменимого артиста, который благодаря своему таланту становился любимцем публики везде, где доводилось выступать Кубанскому казачьему хору, получившему мировое признание в 1984 году.

Отмечается, что талантом Захарова был восхищён и великий хореограф ХХ века Игорь Моисеев. Захаров был главным танцевальным экспертом Краснодарского края, он помогал молодёжи изучать искусство танца, заведовал отделом народного танца в школе-интернате для одаренных детей.

Коллектив хора выразил глубокие соболезнования семье и близким людям артиста.