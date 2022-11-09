Тайбэй, , 03:41 — REGNUM «Реальная угроза» вторжения со стороны Китая нависла над Тайванем, заявила глава тайваньской администрации Цай Инвэнь 8 ноября в интервью журналу Atlantic.

Цай Инвэнь Sam Yeh

Она утверждает, что речь не идет о «распространении шумихи». Цай отметила, что Тайвань должен быть готовым к конфликту с КНР.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 ноября официальный представитель китайского министерства обороны Тань Кэфэй заявил, что Народно-освободительная армия Китая (НОАК) ведет подготовку на случай войны, а также выступает решительно против тайваньского сепаратизма.

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