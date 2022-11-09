Тайбэй, 9 ноября, 2022, 03:41 — ИА Регнум. «Реальная угроза» вторжения со стороны Китая нависла над Тайванем, заявила глава тайваньской администрации Цай Инвэнь 8 ноября в интервью журналу Atlantic.

Sam Yeh Цай Инвэнь

Она утверждает, что речь не идет о «распространении шумихи». Цай отметила, что Тайвань должен быть готовым к конфликту с КНР.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 ноября официальный представитель китайского министерства обороны Тань Кэфэй заявил, что Народно-освободительная армия Китая (НОАК) ведет подготовку на случай войны, а также выступает решительно против тайваньского сепаратизма.