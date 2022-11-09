Пекин, 9 ноября, 2022, 08:37 — ИА Регнум. В Пекине открылась национальная выставка фотографий, демонстрирующая развитие самого южного островного китайского города Саньша за последнее десятилетие, сообщает 9 ноября газета Global Times.

cdyijin.com Парасельские острова

Саньша — самый молодой город уровня округа в Китае, основанный 24 июля 2012 года для управления островами Сиша, Чжунша и Наньша, а также их акваториями. Это самый южный город Китая с наименьшим населением, но он имеет самую большую территорию из всех китайских городов. В Санше насчитывается более 280 островов, затопленных рифов и акваторий.

«Десятилетие развития, наблюдаемое с момента основания города окружного уровня Саньша, является яркой иллюстрацией великих перемен в новую эпоху Китая», — сказал Global Times заместитель директора отдела пропаганды городского комитета Коммунистической партии Китая (КПК) по городу Саньша Хун Лян.

С момента создания города были достигнуты новаторские результаты в обеспечении прав на море, защите и развитии островов. По словам Хуна, у местных жителей значительно возросло ощущение развития, безопасности и счастья.

Выставка состоит из почти 200 фотографий и видеозаписей Санши, демонстрирующих природные пейзажи и экологические достижения, обеспеченные при защите архипелага, наряду с улучшением качества жизни людей за последнее десятилетие. Сельские советы на некоторых островах, например, были преобразованы из ветхих кирпичных и черепичных домов в современные многоэтажные здания.

«Мы хотим, чтобы общественность в Пекине непосредственно ощутила чистое синее море и оценила дух жителей Санша, корни которого уходят в самый южный архипелаг страны, и осознала, что, несмотря на свое географическое положение, жители города твердо любят родину и готовы защищать права и интересы Китая на юге Китая и на море», — сказал Хун.

Заместитель директора Национального инженерного совета по строительству начальных школ Красной Армии Китая Фан Цян сказал в своей речи, что будущие выставочные площадки будут выбраны из числа начальных школ Красной Армии в районах, где КПК вела свое революционное строительство до основания Китайской Народной Республики в 1949 году, чтобы показать красивые пейзажи и дух патриотизма южной границы Китая широкой публике, особенно китайским детям.