Омск, 9 ноября, 2022, 08:54 — ИА Регнум. Заключён муниципальный контракт на строительство школы в микрорайоне «Серебряный берег» в Омске. Об этом ИА REGNUM сообщили в мэрии города.

Дарья Антонова ИА REGNUM 1 сентября

Победителем аукциона стала московская компания ООО «Капитал развитие». Подписаны соответствующие документы совместно с департаментом строительства администрации Омска.

Школа рассчитана на 1100 мест. Планируется, что она появится в Советском округе в 2024 году. Цена контракта — 1,2 млрд рублей.

Работы будут финансироваться в рамках нацпроекта «Образование».

Напомним, по условиям контракта, строительство объекта необходимо завершить до 30 июня 2024 года.