Шарм-эль-Шейх, Египет, 9 ноября, 2022, 08:41 — ИА Регнум. Китай придает большое значение решению проблемы изменения климата и готов сотрудничать с международным сообществом для содействия глобальному управлению климатом, заявила китайская делегация на проходящей 27-й конференции Сторон (КС27), проходящей в прибрежном городе Египта Шарм-эль-Шейх, отметив, что Китай за последнее десятилетие сэкономил в общей сложности 1,4 млрд тонн ископаемого угля, сообщает 9 ноября газета Global Times,

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Изменение климата — это общая проблема, с которой сталкивается все человечество. Китай придает большое значение решению этой проблемы и внедрил национальную стратегию активного реагирования на изменение климата и неуклонного продвижения по «зеленому» и «низкоуглеродному» пути развития, заявил замминистра экологии и охраны окружающей среды Китая Чжао Инминь, возглавляющий китайскую делегацию на конференции, во время параллельной встречи 8 ноября.

По словам Чжао, для достижения целей по сокращению выбросов углерода и достижения углеродной нейтральности, Китай создал специальную рабочую группу и опубликовал планы реализации в ключевых областях, включая энергетику, промышленность и транспорт, а также завершил создание системы политики «1+N» по сокращению выбросов углерода и достижения углеродной нейтральности.

Он отметил, что за последнее десятилетие ежегодный темп роста энергопотребления в Китае на уровне 3% поддерживал средние темпы экономического роста на уровне 6,6%, в то время как выбросы углекислого газа на единицу ВВП сократились примерно на 34,4%, потребление энергии на единицу ВВП снизилось на 26,4%, а совокупная экономия составила 1,4 млрд тонн угля.

Китай рассматривает углеродный рынок как важный инструмент климатической политики и активно продвигает создание национального рынка торговли выбросами углерода, сказал Чжао, добавив, что национальный углеродный рынок официально запустил онлайн-торговлю 16 июля 2021 года, охватывая 4,5 млрд тонн выбросов парниковых газов ежегодно, что делает его крупнейшим в мире в своем роде. В целом за прошедший год рынок функционировал стабильно и без перебоев.

Руководитель практики в Восточной Азии и Тихоокеанском регионе Всемирного банка Себастиан Экардт сказал на встрече, что задачи по достижению этих целей действительно беспрецедентны, но они также принесут новые возможности. Другие ученые на встрече заявили, что, по их мнению, Китай будет играть важную роль в управлении глобальным изменением климата.

Китай поддерживает хорошие связи и сотрудничество с Организацией Объединенных Наций и международными финансовыми институтами в целях активного решения проблемы изменения климата, сказал китайский делегат.

Китай готов сотрудничать с международным сообществом для содействия всестороннему, сбалансированному и эффективному осуществлению Парижского соглашения и постоянно вносить свой вклад и китайскую мудрость для совместного построения справедливой и разумной глобальной системы управления изменением климата с взаимовыгодным сотрудничеством, сказал Чжао.