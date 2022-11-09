Вашингтон, 9 ноября, 2022, 03:42 — ИА Регнум. Кандидаты от Республиканской партии США в Сенат лидируют в американских штатах Кентукки и Индиана, где уже начался подсчет голосов. С таким прогнозом выступила газета The New York Times.

Иван Шилов ИА REGNUM США

В частности, в Кентукки после обработки нескольких тысяч бюллетеней вперед вырвался республиканец Рэнд Пол, предварительно набравший 77,5% голосов. В Индиане лидирует республиканец Тодд Янг, за него отдали 58,3% голосов.

Отметим, что и Пол, и Янг уже были членами Сената США от этих штатов. Ряд экспертов в США не исключали, что по итогам выборов они сохранят свои кресла в верхней палате американского Конгресса.

Как сообщало ИА REGNUM, в штатах Кентукки и Индиана уже закрылись избирательные участки и начался подсчет голосов. Полностью процесс голосования в США завершится к 8:00 по московскому времени 9 ноября.