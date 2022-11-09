Самара, , 08:55 — REGNUM Торги по продаже санатория-профилактория «У Сокольих гор» в Самарской области признаны не состоявшимися, так как на них не поступило ни одной заявки. Имущество ПАО «ОДК-Кузнецов» из дивизиона Объединённой двигателестроительной корпорации Ростеха планировали реализовать с начальной ценой 110,2 млн рублей. На сегодня идёт подготовка к новым торгам, которые пока не объявлены, передаёт ИА REGNUM.

Торги Эмилия Никитенко © ИА REGNUM

Цена отсечения, то есть минимальная цена продажи, составляла 55,1 млн рублей.

В состав лота входили четыре нежилых здания и сооружения общей площадью 7053,9 кв. м, а также 210 позиций движимого имущества. Участок, на котором расположены объекты, принадлежит собственнику на праве долгосрочной аренды. Сам санаторий находятся в километре от р. Волги.

Напомним, за октябрь–ноябрь 2022 года на продажу было выставлено восемь баз отдыха, санаториев и пансионатов, собственники которых так или иначе связаны с госкорпорацией «Ростех». В частности, в Башкирии с торгов был продан оздоровительный лагерь в селе Горный. Стоимость лота составила 5,1 млн рублей. Покупателем стала компания из того же района, которая занимается торговлей. Ранее актив принадлежал НПО «Микроген» из дивизиона «Нацимбио».