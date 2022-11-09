Вашингтон, 9 ноября, 2022, 03:13 — ИА Регнум. Избирателей, стоящих в очереди на голосование, призвал не расходиться и обязательно отдать свой голос президент США Джозеф Байден. Об этом 8 ноября политик написал в своём Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM США

«По мере того как избирательные участки начинают закрываться в отдельных частях страны, если вы все еще в очереди на месте своего голосования до его закрытия, то оставайтесь в очереди», — так написал американский лидер.

Глава Белого дома пояснил, что голосовать нужно обязательно, чтобы был услышан голос каждого.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что экс-президент США Дональд Трамп заявил о масштабных сбоях во время голосования в разных городах США и призвал сторонников организовывать акции протеста.