Лондон, 9 ноября 2022, 03:14 — REGNUM Великобритания направит киевским нацистам 12 тысяч зимних спальных комплектов и 150 палаток с обогревом. Об этом британский премьер-министр Риши Сунак сообщил в преддверии запланированной на 9 ноября в Лондоне встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.
В распространённом канцелярией премьер-министра заявлении подчёркивается, что необходимо продолжать поддерживать киевский режим «в противостоянии действиям России».
Лондон планирует к середине декабря дополнительно поставить Киеву 25 тысяч комплектов армейской одежды для крайне низких температур.
Сунак также подчеркнул важность визита Столтенберга и подчеркнул значение Североатлантического альянса, являющегося «краеугольным камнем безопасности» Великобритании и её союзников.
Как сообщало ИА REGNUM, многим британцам нет дела до того, что происходит на территории бывш. УССР, их больше волнует внутренняя экономическая и энергетическая ситуация.
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