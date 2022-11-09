Лондон, 9 ноября, 2022, 03:14 — ИА Регнум. Великобритания направит киевским нацистам 12 тысяч зимних спальных комплектов и 150 палаток с обогревом. Об этом британский премьер-министр Риши Сунак сообщил в преддверии запланированной на 9 ноября в Лондоне встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

Иван Шилов. ИА REGNUM Риши Сунак. 79-й премьер-министр Великобритании

В распространённом канцелярией премьер-министра заявлении подчёркивается, что необходимо продолжать поддерживать киевский режим «в противостоянии действиям России».

Риши Сунак «Я рад, что подаренные Великобританией комплекты помогут согреть [боевиков ВСУ] и обезопасить их перед лицом опасной зимы в тот момент, когда они сражаются за свою страну».

Лондон планирует к середине декабря дополнительно поставить Киеву 25 тысяч комплектов армейской одежды для крайне низких температур.

Сунак также подчеркнул важность визита Столтенберга и подчеркнул значение Североатлантического альянса, являющегося «краеугольным камнем безопасности» Великобритании и её союзников.

Риши Сунак «Я решительно настроен на то, чтобы Великобритания была мощной опорой для НАТО и для будущих поколений. Но для противостояния будущим вызовам мы должны развиваться как альянс… чтобы противостоять угрозам со стороны наших противников и превосходить их».

Как сообщало ИА REGNUM, многим британцам нет дела до того, что происходит на территории бывш. УССР, их больше волнует внутренняя экономическая и энергетическая ситуация.