Чжухай, Китай, , 08:05 — REGNUM Коммерческая авиационная корпорация Китая (COMAC) сообщила, что получила 300 новых заказов на реактивный самолет C919 на 14-й Китайской международной авиационной и аэрокосмической выставке, также известной как Airshow China, сообщает 8 ноября агентство Синьхуа.

Самолет Comac C919 Airliners.net

Новые заказы на первый китайский большой реактивный лайнер в Китае поступили от семи лизинговых компаний из Поднебесной, а именно: China Development Bank Leasing, ICBC Leasing, CCB Financial Leasing, BOCOM Leasing, CMB Financial Leasing, SPDB Financial Leasing и Suyin Financial Leasing, сообщил китайский производитель самолетов.

C919 принял участие в летном шоу на Airshow China, проходившем в портовом городе Чжухай в провинции Гуандун на юге Китая, привлекая внимание китайских и международных компаний гражданской авиации.

C919 получил сертификат типа от Управления гражданской авиации Китая в конце сентября, что стало важным шагом на пути к его выходу на рынок. Китайский региональный реактивный лайнер ARJ21 также получил 30 новых заказов на этом мероприятии.