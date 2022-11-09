Новокузнецк, Кемеровская область, , 07:06 — REGNUM «Бездонный Пиноккио» Байден своими ложными заявлениями постоянно как бы показывает, что «я старый и не судите меня строго». Такое мнение ИА REGNUM высказал политолог из Новокузнецка Андрей Полухин.

Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Напомним, ранее издание The Washington Post сообщило, что президенту США Джозефу Байдену было присуждено звание «Бездонный Пиноккио» — из-за его постоянных ложных заявлений.

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«Мне ситуация с Байденом напоминает имидж позднего Ельцина. Там была такая же история. Ельцин постоянно делал ложные заявления. Например, перед дефолтом 1998 года, что его не будет. Думаю, это те же политтехнологические трюки. Борис Ельцин не был таким старым, как Байден, но уже находился в возрасте, выпивал, подолгу болел. Для лидера страны это казалось бы конец карьеры, катастрофа. Но его карьера должна была поддерживаться, правление продолжаться, определённая стабильность в стране обязана была сохраняться. Для достижения этих целей выбрали образ беспомощного старика, чтобы у избирателя возникла реакция — да что с него взять, он же старик и всё, — отметил эксперт. — Такая в целом нейтральная позиция намного лучше, чем совсем отрицательный имидж и ненависть людей. Тут он даже в глазах людей за всё, что происходит в мире и внутри США, лично не отвечает. «Бездонный Пиноккио» Байден своими ложными заявлениями, демонстративной немощностью, постоянно как бы показывает, что я старый и не судите меня строго. В его случае это выгодно. На период выборов его дряхлый образ оживляют скандальными сексуальными похождениями его сына Хантера, страхом весомой части избирателя, что придёт Трамп и всех отправит в «американский гулаг». В итоге система работает, Байден и демократы правят».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что звание «Бездонный Пиноккио» была введена изданием The Washington Post для ложных заявлений, настолько частых, что они могут быть восприняты как одна из форм пропаганды. До Байдена такое звание получал только Дональд Трамп.