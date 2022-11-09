Чжухай, Китай, , 03:14 — REGNUM 14-я Китайская международная авиационная и аэрокосмическая выставка, также известная как Airshow China, стартовала в портовом городе Чжухай южно-китайской провинции Гуандун, сообщает 8 ноября агентство Синьхуа.

Самолет-амфибия AG600 Alert5

Более 740 китайских и зарубежных предприятий из 43 стран и регионов приняли участие в выставке как онлайн, так и офлайн. В этом году авиашоу, которое продлится до 13 ноября, имеет крытую выставочную площадь около 100 000 квадратных метров, а количество самолетов, выставленных для показа на открытом воздухе, превышает 110 единиц.

На церемонии открытия был представлен целый ряд китайских летательных аппаратов, в том числе пожарный самолет-амфибия AG600M, самолет-заправщик YU-20, истребители-невидимки J-20 и первый в Китае большой реактивный лайнер собственного производства C919.

Самолет AG600M, самостоятельно разработанный Корпорацией авиационной промышленности Китая для обслуживания аварийно-спасательных операций в стране, продемонстрировал общественности свою функцию сброса воды.

С момента своего основания в 1996 году Airshow China стала важной площадкой для демонстрации передовых авиационных и аэрокосмических технологий и оборудования как внутри страны, так и за рубежом. Он также стал международной платформой для продвижения делового сотрудничества в области авиационных и аэрокосмических технологий и оборудования.