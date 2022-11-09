Дамаск, , 02:56 — REGNUM Колонну американской военной техники не пропустили сирийские военнослужащие на блокпосту в Эль-Хасеке. Об этом 8 ноября сообщает агентство SANA.

Армия США в Сирии Иван Шилов © ИА REGNUM

Уточняется, что инцидент произошёл на блокпосту в деревне Кубур аль-Гараджна в подокруге Телль-Тамр в северо-западной части провинции Эль-Хасеке.

Военнослужащие Сирийской арабской армии не пропустили американскую колонну из восьми военных автомобилей. Отмечается, что сирийские военные заставили уйти из контролируемого ими района американскую колонну.

Напомним, армия США держит под своим контролем ряд территорий на севере и на северо-востоке Сирии, в трёх провинциях — Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка. Здесь расположены крупнейшие в стране месторождения нефти и газа. Официальные власти Сирии считают присутствие американских войск на своей территории незаконным и называют оккупацией.

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