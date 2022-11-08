Дамаск, 9 ноября, 2022, 02:56 — ИА Регнум. Колонну американской военной техники не пропустили сирийские военнослужащие на блокпосту в Эль-Хасеке. Об этом 8 ноября сообщает агентство SANA.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия США в Сирии

Уточняется, что инцидент произошёл на блокпосту в деревне Кубур аль-Гараджна в подокруге Телль-Тамр в северо-западной части провинции Эль-Хасеке.

Военнослужащие Сирийской арабской армии не пропустили американскую колонну из восьми военных автомобилей. Отмечается, что сирийские военные заставили уйти из контролируемого ими района американскую колонну.

Напомним, армия США держит под своим контролем ряд территорий на севере и на северо-востоке Сирии, в трёх провинциях — Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка. Здесь расположены крупнейшие в стране месторождения нефти и газа. Официальные власти Сирии считают присутствие американских войск на своей территории незаконным и называют оккупацией.