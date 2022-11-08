Вашингтон, 9 ноября, 2022, 02:57 — ИА Регнум. Госдепартамент США согласовал возможную сделку по продаже Бельгии усовершенствованных ракет класса «воздух-воздух» средней дальности AIM-120C-8, а также сопутствующего оборудования к ним. Об этом сообщило на своем сайте управление Пентагона по оборонному сотрудничеству и безопасности.

Causa83 Ракета AIM-120 AMRAAM

Общая сумма контракта составляет $380 млн. Основным подрядчиком по соглашению должна выступить американская компания Raytheon Missile Systems. Теперь сделку должен рассмотреть Конгресс США.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 октября Госдеп согласовал продажу Японии зенитных ракет Standard Missile 6 (SM-6) и дополнительного оборудования к этому вооружению.