Новокузнецк, Кемеровская область, 9 ноября, 2022, 08:53 — ИА Регнум. Новокузнецкий аэропорт имени Б. В. Волынова за октября 2022 года суммарно обслужил 32 080 пассажиров. Это на 13,5% больше показателя октября 2021 года. Об этом корреспонденту ИА REGNUM в воздушной гавани.

t. me/aerokuz В новокузнецком аэропорту

«Как и в летние месяцы, мы видим большой спрос на рейсы в Сочи и Санкт-Петербург. Традиционно загружены самолеты в Москву, — прокомментировал генеральный директор аэропорта Кирилл Ермаков. — В этом месяце начнёт свою работу новый перевозчик — авиакомпания Nordstar. Она будет выполнять рейсы в столицу три раза в неделю».

Ермаков напомнил, что в ближайшее время Кузбасс открывает горнолыжный сезон и в авиагавани ждут туристов. Кроме того, по итогам ноября в аэропорту ожидают значительное увеличение пассажиропотока в связи с открытием нового направления — в Казань.

Напомним, ранее власти Кузбасса заявили, что горнолыжные курорты региона — СТК «Шерегеш» в Таштагольском районе, «Горная Саланга» в Тисульском округе, «Танай» в Промышленновском округе, «Лесная республика» в Новокузнецке, «Югус» в Междуреченске и «Мрассу» в Мысках — полностью готовы к открытию сезона. Первым туристов примет горнолыжный курорт «Шерегеш» — с 11 по 13 ноября здесь пройдёт праздничная программа в честь открытия горнолыжного сезона, в других туристических объектах сезон стартует в конце ноября — начале декабря.