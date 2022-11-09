Стокгольм, , 07:03 — REGNUM 8 ноября новый министр финансов Швеции Элизабет Свантессон (Умеренные) представила «слегка ужесточенный» бюджет страны на 2023 год. О подробностях написала газета Aftonbladet.

Элизабет Свантессон, министр финансов Швеции Frankie Fouganthin

На пресс-конференции министр финансов отметила, что экономическая ситуация в Швеции сложная, а высокая инфляция ударила как по домохозяйствам, так и по бизнесу.

«Сейчас царит самое негативное настроение за очень и очень долгое время», — отметила Свантессон.

Министр четко заявила, что в следующем году Швеция вступит в рецессию.

«Мы живем во времена, в которых мы не пребывали уже несколько десятков лет. И когда трудно проводить экономическую политику, нужно делать это ответственно», — добавила Свантессон.