Стокгольм, 9 ноября, 2022, 02:58 — ИА Регнум. Днем 8 ноября новый премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон (Умеренные) встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре. На повестке дня стояла заявка Швеции в НАТО, и президент Эрдоган заявил, что хочет увидеть прогресс в этом вопросе на следующей встрече через месяц. О подробностях сообщил новостной портал Omni.

Иван Шилов ИА REGNUM Турция

«Мы хотим увидеть несколько положительных сигналов на следующей встрече», — сказал турецкий лидер во время совместной пресс-конференции в Анкаре.

Турция выступила против планов Швеции по вступлению в НАТО на раннем этапе. Новый премьер-министр Ульф Кристерссон (Умеренные) заявил, что смена правительства в Швеции не повлияет на процесс присоединения Швеции к НАТО и что он готов добиваться членства своей страны в оборонном альянсе.

Отмечается, что одним из предметов переговоров стало требование Эрдогана от новых властей Швеции разобраться с курдскими организациями.

Новая встреча Кристерссона и Эрдогана состоится через месяц в Стокгольме.