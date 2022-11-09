Вашингтон, , 02:58 — REGNUM Первые избирательные участки, задействованные в проведении промежуточных выборов в Конгресс США, уже начали закрываться. Первыми принимать бюллетени закончили участки в штатах Индиана и Кентукки.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

Через некоторое время закроются избирательные участки и в других штатах Восточного побережья США. К 8:00 по московскому времени все участки в США прекратят прием бюллетеней, после чего начнется подсчет голосов.

Отметим, что промежуточные выборы в Конгресс США стартовали 8 ноября. На них жители страны изберут 435 членов палаты представителей и треть состава Сената. Также в 36 штатах жители выбирают и глав регионов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в округе Шампейн штата Иллинойс в США заявили о неполадках не избирательном участке. По предварительной версии, причиной технических неисправностей могла быть кибератака.

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