Кампала, , 02:57 — REGNUM Власти Уганды решили на две недели раньше отправить школьников на каникулы из-за распространения лихорадки Эбола в республике, сообщила журналистам угандийский министр образования Джойс Морику Кадуку.

Дети Африки (сс) Feed My Starving Children (FMSC)

По ее словам, дошкольные учебные заведения, а также начальные и средние школы в стране закроются 25 ноября. По информации министерства образования, случаи заболевания лихорадкой Эбола были зафиксированы в пяти школах в округах Кампала, Вакисо и Мубенде.

С начала вспышки Эболы в Уганде было выявлено 23 факта заболевания среди детей, восемь из которых умерли. Всего в республике было зарегистрировано 135 случая заболевания и 53 летальных исхода.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 октября научный руководитель ФГБНУ «Научно-исследовательский институт вакцин и сывороток имени И. И. Мечникова» Виталий Зверев заявил, что при завозе на территорию России лихорадка Эбола будет незамедлительно локализована.

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