Брюссель, 9 ноября, 2022, 02:57 — ИА Регнум. Евросоюз намерен включить в пакет финансовой помощи киевскому режиму обещанные еще весной 3 млрд евро, но до сих пор не выплаченные. Об этом заявило чешское председательство в совете стран Евросоюза.

Иван Шилов ИА REGNUM Евросоюз

«Оставшиеся 3 миллиарда евро станут частью нового пакета в размере 18 миллиардов евро на 2023 год, который комиссия, как ожидается, опубликует 9 ноября», — рассказали в представительстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее первый замглавы Европейской комиссии Валдис Домбровскис заявил, что Евросоюз пока не может выделить киевскому режиму обещанные ранее 3 млрд евро. По его словам, эту сумму ЕС не собирается выплачивать в 2022 году.