Красноярск, , 02:19 — REGNUM В среду, 9 ноября, в Красноярске переменная облачность, преимущественно без осадков, на дорогах местами гололедица, температура воздуха −2… +0 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Степан Колесников. Первый снег. 1905 г

В 6:00 на Театральной площади было −6 °C.

Ночью с 9 на 10 ноября ожидается до −4… −2 °C, облачно, без осадков.

Скорость западного ветра 5−10 м/с. Давление — 742 (+1) мм рт. ст.

В четверг, 10 ноября, в Красноярске до −1… +0 °C, облачно, без осадков. Ночью — до −3… −1 °C, временами небольшой снег.

В пятницу, 11 ноября, в Красноярске ожидается до +0… +1 °C днём и до −3… +0 °C ночью. Облачно, без осадков.

По данным Среднесибирского УГМС, 9 ноября в центральных и южных районов Красноярского края на дорогах местами гололедица.

9−11 ноября в горных районах Красноярского края, Хакасии и Тувы лавиноопасно.

Читайте также: В Красноярском крае принят пакет мер поддержки членов семей участников СВО