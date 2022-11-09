Сиэтл, США, , 02:19 — REGNUM Стрельба произошла в средней школе Ингрэма в американском городе Сиэтл (штат Вашингтон), в результате чего погиб ученик заведения, написал в своем микроблоге городской глава Брюс Харрелл.

Стрельба ru.torange.biz

Учебные занятия были отменены. В полиции Сиэтла сообщили, что в рамках расследования происшествия арестован один человек, а школа взята под усиленную охрану.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 ноября в расположенную недалеко от американского города Новый Орлеан (штат Луизиана) школу Kenner Discovery, где был обнародован участок для голосования на промежуточных выборов, поступило сообщение о бомбе.

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