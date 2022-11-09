Милуоки, США, , 01:51 — REGNUM Мужчина, вооружённый ножом, был арестован сотрудниками полиции на избирательном участке в американском штате Висконсин. Об этом 8 ноября сообщает телеканал CNN.

Выборы в США Иван Шилов © ИА REGNUM

Инцидент произошёл днём, на избирательном участке в пригороде Милуоки. Около 12:35 по местному времени в полицию поступил сигнал о вооружённом ножом человеке, который ворвался на избирательный участок, расположенный в Мемориальной библиотеке. Мужчина стал угрожать избирателям и требовать остановки голосования.

Прибывшая на место происшествия полиция задержала злоумышленника, в настоящее время он находится под арестом. Отмечается, что нападавший — 38-летний мужчина, ему будут предъявлены обвинения в ближайшее время.

Избирательный участок в связи с инцидентом закрывался на 30 минут, пока полиция проводила расследование, но затем продолжил свою работу. Информация о пострадавших не сообщается.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в американском штате Луизиана поступило сообщение о бомбе, заложенной на избирательном участке.

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