Вашингтон, , 01:52 — REGNUM Минфин США включил в список физических лиц, попадающих под введённые против КНДР санкции, ещё двух представителей северокорейского государства. Об этом 8 ноября сообщает пресс-служба ведомства.

Корея Александр Горбаруков © ИА REGNUM

В заявлении утверждается, что указанные лица имеют отношение к находящейся под американскими санкциями северокорейской авиакомпании Air Koryo, которой помогают закупать и перевозить товары для ядерной программы КНДР.

пресс-служба Минфина США «Ри Сок и Ян Чжиюн являются представителями национальной авиалинии Air Koryo, и они помогают компании перевозить товары обратно в КНДР по поручению организаций, находящихся под санкциями ООН и США… и вовлечённых в ядерную программу КНДР».

Как сообщало ИА REGNUM, Южная Корея вводит санкции против граждан и организаций КНДР, причастных к развитию северокорейской ракетной программы.

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