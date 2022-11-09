Вашингтон, 9 ноября 2022, 01:52 — REGNUM Минфин США включил в список физических лиц, попадающих под введённые против КНДР санкции, ещё двух представителей северокорейского государства. Об этом 8 ноября сообщает пресс-служба ведомства.
В заявлении утверждается, что указанные лица имеют отношение к находящейся под американскими санкциями северокорейской авиакомпании Air Koryo, которой помогают закупать и перевозить товары для ядерной программы КНДР.
Как сообщало ИА REGNUM, Южная Корея вводит санкции против граждан и организаций КНДР, причастных к развитию северокорейской ракетной программы.
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