Чикаго, США, , 01:52 — REGNUM Канцелярия округа Шампейн в американском штате Иллинойс заявила о проблемах со связью у машин для голосования, вероятно, по причине кибератаки во время проведения промежуточных выборов в Конгресс США, передает телеканал Fox News.

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«Канцелярия округа Шампейн знает о проблемах с подключением и снижении производительности компьютерного сервера. В канцелярии считают, что причиной могла стать кибератака на сеть и серверы», — говорится в сообщении.

Уточняется, что проблемы со связью в округе начались днем 8 ноября. Утверждалось, что проблемы могли возникнуть из-за DDoS-атаки. При этом канцелярия утверждает, что попытки хакерских атак предпринимались неоднократно в течение прошедшего месяца.

Отмечается, что на избирательный процесс проблемы с серверами не повлияли.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 ноября в США проходят промежуточные выборы в американский Конгресс. Ряд американских экспертов не исключают, что членам Республиканской партии удастся получить большинство в палате представителей и, вероятно, в Сенате.