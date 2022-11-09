Москва, , 01:51 — REGNUM Евросоюз столкнулся с рядом невыполнимых задач, которые будут не последними в обозримом будущем, заявил член Совета Федерации России Алексей Пушков в своем канале в Telegram.

Алексей Пушков Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Евросоюз столкнулся с рядом «невозможностей». Думаю, эти две — невозможность установить потолок цен на газ и невозможность выделить три миллиарда евро [киевскому режиму] — не последние «невозможности», — заявил он.

Таким образом сенатор прокомментировал заявление Еврокомиссии о невозможности введения потолка цен на российский газ. По мнению ЕК, такое политическое решение ЕС может повлиять на долгосрочные контракты поставок голубого топлива, а также на безопасность импорта российского газа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее биржевая цена на газ в Европе продолжила свой рост и превысила $1200 за тысячу кубометров. Рост стоимости голубого топлива в Европе за 8 ноября составил около 9,3% по сравнению с расчетной ценой предыдущего дня.