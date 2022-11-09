Киев, , 01:28 — REGNUM Визит в Киев вновь совершил американский актёр Шон Пенн и встретился с Владимиром Зеленским. Об этом 8 ноября сообщил сам Зеленский в своём телеграм-канале.

Шон Пенн Скриншот видео на YouTube

Актёр привёл с собой одну из своих наград «Оскар» и вручил статуэтку Зеленскому. Уточняется, что статуэтка будет находиться в Киеве до окончания конфликта.

Зеленский же, со своей стороны, наградил Пенна орденом «За заслуги» III степени, а также выразил благодарность за поддержку. Кроме того, отмечается, что в Киеве имя Шона Пенна было увековечено на «Аллее смелости». Здесь же находится и табличка с именем экс-премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

Напомним, Шон Пенн является обладателем двух наград «Оскар» в категории «Лучшая мужская роль» за киноработы «Таинственная река» (2004) и «Харви Милк» (2009).

Читайте ранее в этом сюжете: В США обеспокоились из-за поездок американских знаменитостей в Киев