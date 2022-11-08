Новый Орлеан, США, 9 ноября, 2022, 01:28 — ИА Регнум. Неподтвержденное сообщение о заложенном взрывном устройстве на избирательном участке поступило в американском штате Луизиана, передает телеканал NBC News.

Дарья Драй ИА REGNUM Флаг США

Участок находится на территории школы Kenner Discovery, расположенной недалеко от города Нового Орлеана. В связи с инцидентом было принято решение перевести голосование в другую школу.

3 ноября работники Kenner Discovery уже получали сообщение о бомбе. Тогда из здания пришлось эвакуировать всех школьников.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 8 ноября рядом с Государственным университетом Джексона (штат Миссисипи) было одновременно совершено семь поджогов. Они коснулись двух церквей, автозаправочной станции и еще четырех зданий.