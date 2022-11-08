Вашингтон, 9 ноября, 2022, 01:11 — ИА Регнум. Экс-глава Белого дома Дональд Трамп утверждает, что в разных городах США фиксируются масштабные сбои в ходе промежуточных выборов в Конгресс. Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social.

Иван Шилов ИА REGNUM Трамп

Политик призывал сторонников устраивать акции протеста. По его словам, сбои касаются лишь тех территорий, где преобладают избиратели-республиканцы. Подобные проблемы наблюдаются в округе Марикопа (штат Аризона).

Кроме того, как отмечает бывший президент, «очень плохая ситуация» с отсутствием избирательных бюллетеней в городе Детройт (штат Мичиган). Трамп также сообщает, что некоторые избиратели не могут проголосовать потому, что их голос был уже учтен.

Помимо этого, из-за поломки устройств для подсчета бюллетеней в Пенсильвании процесс проверки голосов «займет дни». Экс-глава Белого дома задался вопросом, не столкнутся ли США с мошенничеством на выборах, которое происходило в 2020 году, в результате чего президентом стал Джо Байден.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Дональд Трамп пообещал дождаться 15 ноября, когда он сделает «важное заявление» в своей резиденции Мар-а-Лаго (штат Флорида).

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