Нью-Йорк, США, 9 ноября, 2022, 01:11 — ИА Регнум. Основные индексы американского фондового рынка завершили торги 8 ноября умеренным ростом на фоне промежуточных выборов в Конгресс США. Больше других вновь прибавил Dow Jones.

Уолл-стрит

Так, к окончанию торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones повысился на 333,83 пункта (1,02%), до уровня 33 160,83 пункта. S&P 500 подорожал на 21,31 пункта (0,56%), до уровня 3828,11 пункта. Nasdaq к завершению дня поднялся на 51,68 пункта (0,49%), до уровня 10 616,20 пункта.

Фьючерсы на нефть WTI к концу дня подешевели на $3,10 (3,38%), до уровня $88,69 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, основные индексы фондового рынка США завершили торги 7 ноября ростом.

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