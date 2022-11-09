Лондон, 9 ноября 2022, 01:10 — REGNUM Основатель и фронтмен шотландской рок-группы Nazareth Дэн Маккаферти скончался на 77 году жизни, сообщает портал Ultimate Classic Rock со ссылкой на басиста группы Пита Эгню.
Пока причина смерти артиста не называется. При этом с 2013 года Маккаферти страдал от эмфиземы легких, из-за чего ему пришлось покинуть свой музыкальный коллектив. Тем не менее он записал вместе с рок-группой альбом Rock ‘n’ Roll Telephone.
Дэн Маккаферти родился 14 октября 1946 года в шотландском городе Данфермлин. В 1968 году был одним из основателей рок-группы Nazareth. Также за свою жизнь музыкант записал три сольных альбома, последний из которых вышел в 2019 году.