Лондон, 9 ноября, 2022, 01:10 — ИА Регнум. Основатель и фронтмен шотландской рок-группы Nazareth Дэн Маккаферти скончался на 77 году жизни, сообщает портал Ultimate Classic Rock со ссылкой на басиста группы Пита Эгню.

(сс) Stefan Brending Концерт группы Nazareth

Пока причина смерти артиста не называется. При этом с 2013 года Маккаферти страдал от эмфиземы легких, из-за чего ему пришлось покинуть свой музыкальный коллектив. Тем не менее он записал вместе с рок-группой альбом Rock ‘n’ Roll Telephone.

Дэн Маккаферти родился 14 октября 1946 года в шотландском городе Данфермлине. В 1968 году был одним из основателей рок-группы Nazareth. Также за свою жизнь музыкант записал три сольных альбома, последний из которых вышел в 2019 году.