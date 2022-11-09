Афины , , 00:55 — REGNUM Общенациональная забастовка, которая продлится 24 часа, начнётся 9 ноября в Греции. Об этом 8 ноября сообщают на своих сайтах организаторы акции протеста — Высший совет профсоюза государственного сектора и Всеобщая конфедерация труда Греции (профобъединение частного сектора).

Греция Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Забастовка начнётся с 00:00 по местному времени 9 ноября (01:00 мск). Бастующие намерены требовать повышения заработной платы, улучшения условий труда, а также введения в действие коллективных трудовых соглашений во всех секторах экономики.

В течение дня весь общественный транспорт в Афинах будет работать по специальному графику. Особый график составлен для метро и трамваев. Водители такси приняли решение не обслуживать пассажиров в течение суток. Забастовка коснётся и всех категорий судов, так как Всегреческая морская федерация приняла решение участвовать в акции протеста. В связи с этим решением все суда останутся на якорях в портах.

Греческая авиакомпания Aegean Airlines вместе с её дочерней компанией Olympic Air объявили отмену, либо перенос части авиарейсов в связи с участием в забастовке Союза авиадиспетчеров Греции и остановкой на сутки работы Федерации ассоциаций служб гражданской авиации. Всего будет отменено 50 рейсов, ещё 42 перенесут.

В забастовке примут участие и работники СМИ (печатных, радио и телевидения, информационных сайтов) в государственном и частном секторе. Журналисты приостановят свою работу на период с 05:00 (06:00 мск) 9 ноября до 05:00 10 ноября. К забастовке присоединятся и работники местных органов самоуправления.

В Афинах на центральной площади Клатмонос состоится митинг, на котором его участники обратятся к властям страны с призывом принять меры против повышения цен, в первую очередь, на предметы первой необходимости.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис назвал Россию и её президента Владимира Путина виновниками резкого роста цен во всём мире, в том числе в Греции.

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