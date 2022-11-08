Вашингтон, 9 ноября, 2022, 00:56 — ИА Регнум. Состояние американского олигарха Илона Маска упало ниже $200 млрд из-за колебания акций его компании Tesla на фоне покупки Twitter, сообщает агентство Reuters со ссылкой на осведомленные источники.

Steve Jurvetson Илон Маск

«Состояние Илона Маска во вторник упало ниже $200 млрд, поскольку инвесторы избавлялись от акций Tesla из-за опасений, что топ-менеджер и крупнейший акционер самого дорогого в мире производителя электромобилей больше занят Twitter», — говорится в публикации.

Уточняется, что большая часть имеющегося состояния Маска складывается из стоимости его 15%-й доли в компании Tesla. Сейчас рыночная стоимость корпорации оценивается в $622 млрд. Агентство отмечает, что Tesla потеряла почти половину своей стоимости на рынке, с тех пор как стало известно о планах предпринимателя купить социальную сеть.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее американский предприниматель Илон Маск не исключил, что может сделать платным доступ к соцсети Twitter. Пока эта идея, предложенная новым владельцем компании, обсуждается. Утверждалось, что пока нет единого мнения, какие пользователи должны будут платить за использование соцсети.