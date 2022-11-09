Москва, , 19:29 — REGNUM Дональд Трамп в случае прихода к власти предложит России «большую сделку» и «замирение». Такое мнение ИА REGNUM высказал 8 ноября политолог, американист Малек Дудаков.

Трамп Gage Skidmore

«От Дональда Трампа можно ждать предложения какой-то большой сделки в адрес России для некоторого замирения с Западом», — заявил эксперт.

Вряд ли условия этой сделки будут особенно выгодными для Москвы, полагает Дудаков.

«Но пытаться её заключить Трамп точно будет. К тому же, будучи реалистом, он понимает, что США не имеют возможности идти в лобовую атаку на двух фронтах — с Китаем и Россией», — уверен политолог. Поэтому он попытается работать на противоречиях между Москвой и Пекином.

«В идеале даже устроит временное перемирие с Россией, сконцентировавшись на давлении на Китай. Впрочем, далеко не факт, что у него это получится. Но такая стратегия будет точно рациональней, чем нынешняя политика администрации Байдена», — заключил Дудаков.

Напомним, что Дональд Трамп заявил о продолжении политической борьбы за пост президента на выборах в 2024 году.