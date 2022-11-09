Тегеран, 9 ноября 2022, 00:19 — REGNUM Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев прибыл с официальным визитом в столицу Ирана город Тегеран. Об этом 8 ноября сообщает агентство IRNA.
Секретарь Совбеза России прибыл в Тегеран вечером 8 ноября, его сопровождают чиновники из ряда российских экономических ведомств. Отмечается, что визит Патрушева состоялся после официального приглашения секретаря Высшего совета национальной безопасности (ВСНБ) Исламской Республики Ирана Али Шамхани.
В рамках визита у Патрушева запланированы переговоры с высокопоставленными политическими и экономическими деятелями Ирана, в ходе которых будут обсуждаться вопросы развития двусторонних отношений и сотрудничества на международной арене между Россией и Ираном.
Ранее ИА REGNUM сообщало, что Россия готова выступить посредником в диалоге Ирана с Саудовской Аравией.
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