Москва, 9 ноября, 2022, 19:26 — ИА Регнум. Экс-президент США Дональд Трамп хочет сформировать себе позитивный имидж политика, примиряющего враждующие стороны. Об этом ИА REGNUM 8 ноября заявил политолог, американист Малек Дудаков.

Gage Skidmore Трамп

«Возможное возвращение Дональда Трампа в Белый дом вряд ли будет нести какие-то особые риски для России», — заявил эксперт.

На текущий момент отношения США и России находятся на самой низкой точке со времён Карибского кризиса. Серьёзно ухудшить их почти невозможно, если только не учитывать сценарий прямого военного столкновения России и Америки, уверен Дудаков.

Трамп в случае победы на президентских выборах захочет представить себя «великим миротворцем», который вытаскивает весь мир из кризисов, начавшихся при его предшественнике, полагает политолог.

«Он уже пытался сформировать такое реноме в бытность президентом — например, заключив Авраамовы соглашения между Израилем и арабским миром. И попытавшись замирить Сербию и Косово под занавес своего президентства», — заключил Дудаков.

Напомним, что экс-президент США Дональд Трамп заявил о своём намерении баллотироваться в президенты в 2024 году.