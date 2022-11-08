Вашингтон, 8 ноября, 2022, 23:58 — ИА Регнум. Москва и Вашингтон договорились об организации двусторонней встречи по вопросу возобновления инспекций в рамках Договора об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3). Об этом сообщил на брифинге 8 ноября официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс.

Иван Шилов ИА REGNUM США И Россия

«Мы договорились, что консультативная комиссия встретится в ближайшем будущем. Это двусторонний механизм для обсуждения вопросов выполнения соглашения», — сказал он, добавив, что в Вашингтоне «надеются на конструктивную встречу».

Представитель Госдепартамента не смог уточнить, где и когда именно состоятся переговоры. При этом он отметил, что вопросы урегулирования конфликта на территории б. УССР в ходе встречи обсуждаться не будут, речь пойдёт исключительно о возобновлении взаимных инспекций в рамках СНВ-3.

Напомним, ранее сегодня в ряде СМИ появилась информация о том, что Россия и США продолжают контакты по СНВ-3. Сообщалось, что заседание двухсторонней комиссии по договору может состояться уже в ближайшие недели на новой площадке.