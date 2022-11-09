Белград, 9 ноября, 2022, 19:00 — ИА Регнум. Сербские преступные группировки под руководством Велько Беливука и Марко Мильковича разрабатывали план ликвидации президента Сербии Александра Вучича. Об этом 8 ноября заявил на заседании Специального суда в Белграде свидетель Срджан Лалич.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Вучич

По словам Лалича, члены двух преступных группировок воспринимали президента Вучича как главную угрозу для себя и поэтому планировали покушение на него.

От других членов группировки Лалич, по его собственным словам, слышал, что главарь черногорского криминального синдиката «Кавачский клан» Радое Звицер заплатил пять миллионов евро за свержение законной сербской власти, передает агентство «Танюг».

Напомним, что в 2021 году в Сербии был задержан один из самых одиозных главарей криминального подполья Велько Беливук, известный под кличкой Велья Неволя. Беливук подозревается в совершении ряда тяжких преступлений — похищений, убийств, наркоторговли.