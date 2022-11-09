Москва, 9 ноября, 2022, 19:16 — ИА Регнум. Претензии США на остров Врангеля — часть информационной войны. Об этом 8 ноября заявил ИА REGNUM ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО (у) МИД РФ Михаил Александров.

(сс) Boris Solovyev Берега острова Врангеля

Напомним, что ранее в одном из американских изданий появился материал, в котором утверждалось, что российский остров Врангеля принадлежит США.

«Такие публикации являются частью информационной войны. Их цель — психологическое подавление и запугивание противника», — заявил эксперт.

Целью подобных публикаций является попытка навязать противнику более осторожное поведение в международных делах, в данном случае — в отношении американских интересов, уверен Александров.

Ответом на такие выпады должны быть не только словесные интервенции в виде заявлений о возвращении Аляски, но и практические шаги, полагает политолог.

«Надо играть на повышение ставок, что продемонстрирует противнику не только, что мы его не боимся, но и что мы готовы к возможной военной конфронтации», — считает эксперт.

В частности, в данном случае необходимо денонсировать соглашение между СССР и США о линии разграничения морских пространств в Беринговом море, подписанное Эдуардом Шеварднадзе в ущерб интересам России, пояснил Александров.

«Если наш МИД сам не захочет этого делать, то Госдума может просто принять закон, что данное соглашение не имеет юридической силы для РФ и не должно исполняться», — заключил Александров.