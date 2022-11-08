Анкара, 8 ноября, 2022, 23:46 — ИА Регнум. Турецкие правоохранители задержали гражданина, подозреваемого в убийстве 7 ноября офицера пограничной полиции Болгарии Петра Бычварова. Об этом 8 ноября сообщает софийская газета «Горизонт».

Эдвард Мунк. Убийца в переулке. 1919

По предварительным данным, задержанный человек является жителем Стамбула. Предполагается, что ранее он неоднократно переправлял на территорию Болгарии нелегальным мигрантов из стран Ближнего Востока и Северной Африки. Другой информации нет.

Согласно официальной информации, МВД Болгарии обратилось к своим турецким коллегам с просьбой оказать содействие в выдаче подозреваемого.

Напомним, накануне в ходе вооруженного столкновения у населенного пункта Голям-Дервент (Юго-восточная Болгария) на болгарско-турецкой границе погиб болгарский пограничник. Огонь по патрульным был открыт с турецкой территории.