Вашингтон, 8 ноября, 2022, 23:42 — ИА Регнум. Помощник госсекретаря США по европейским и евразийским делам Карен Донфрид 8 ноября прокомментировала ситуацию на севере Косово. По словам американского дипломата, последние события вызывают тревогу.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, Донфрид подчеркнула, что уход сербов из властных структур, управляемых из Приштины, не может быть решением, и потребовала от обеих сторон снижения напряженности и выполнения достигнутых договоренностей.

«Мы круглосуточно мониторим ситуацию на севере Косово. Сербия и Косово должны придерживаться достигнутых договоренностей. Мы приветствовали германо-французское предложение. Мы считаем, что есть место для прогресса», — заявила Донфрид.

«Все стороны должны предпринять шаги для укрепления мира и безопасности. Мы призываем к снижению напряженности на севере Косово. Обострение ситуации недопустимо, на карту поставлены жизни находящихся там миротворцев. Напряженность на севере Косово должна быть снижена», — подчеркнула она.

Напомним, 10 депутатов сербской национальности покинули парламент Косово, из полиции Косово уволились около 500 сербских полицейских, которым уже обещана поддержка и денежное довольствие из Белграда. Поводом для массовых отставок стал запрет номеров, выданных властями Сербии для автомобилей, зарегистрированных в Косово.