Вашингтон, , 23:39 — REGNUM Американцев ожидают «два ужасных года», если на выборах в Конгресс победят республиканцы, заявил президент США Джо Байден. 8 ноября пресс-служба Белого дома опубликовала его заявление.

Джо Байден Gage Skidmore

Отметив, что он надеется на то, что демократы сохранят большинство в Палате представителей и будут в большинстве в Сенате, — и тогда будет «всё в порядке», Байден сказал: «Но если мы потеряем Палату представителей и Сенат, это будут ужасные два года».

Напомним, 8 ноября в США стартовали промежуточные выборы в Конгресс.

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