Вашингтон, 8 ноября, 2022, 23:39 — ИА Регнум. Американцев ожидают «два ужасных года», если на выборах в Конгресс победят республиканцы, заявил президент США Джо Байден. 8 ноября пресс-служба Белого дома опубликовала его заявление.

Gage Skidmore Джо Байден

Отметив, что он надеется на то, что демократы сохранят большинство в палате представителей и будут в большинстве в Сенате — и тогда будет «всё в порядке», Байден сказал: «Но если мы потеряем палату представителей и Сенат, это будут ужасные два года».

Напомним, 8 ноября в США стартовали промежуточные выборы в Конгресс.