Скопье, , 23:40 — REGNUM Правительство Северной Македонии 8 ноября одобрило декрет о выделении средств на поддержку гражданской авиации в период с 2023 по 2025 годы.

Самолет

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, были одобрены критерии для предоставления финансовой поддержки операторам воздушного сообщения, как местным, так и зарубежным.

С 30 октября в Северной Македонии действует зимнее расписание авиарейсов, в соответствии с которым авиасообщение поддерживается с 41 точками земного шара. С аэропортом Скопье работают 13 авиакомпаний, с аэропортом Охрид — только четыре.

За первые девять месяцев 2022 года аэропорты Северной Македонии пропустили 1,8 млн пассажиров, что равнозначно населению страны.

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